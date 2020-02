Demonštranti vo Vynnyky nechcú v meste ľudí evakuovaných z Číny

Kyjev 19. februára (TASR) - Desiatky demonštrantov v západoukrajinskom meste Vynnyky protestovali proti umiestneniu osôb evakuovaných z Číny do karantény v mestskej nemocnici. S odvolaním sa na miestne médiá o tom informovala agentúra AFP.



Lietadlo z centra epidémie koronavírusu, mesta Wu-chan, so 48 Ukrajincami a 29 občanmi inej štátnej príslušnosti by malo pristáť v Kyjeve vo štvrtok ráno. Hoci ministerstvo zdravotníctvo informovalo, že všetci pasažieri sú zdraví, vláda ich má v pláne umiestniť na dva týždne do karantény.



Niekoľko desiatok demonštrantov zablokovalo cestu blízko nemocnice v meste Vynnyky po tom, ako sa objavila správa, že evakuovaní by mohli byť umiestnení práve do miestnej nemocnici.



Podľa lokálnych médií boli medzi protestujúcimi aj pracovníci nemocnice.



"Demonštrujeme, pretože tu nechceme vírus," vyhlásil jeden z demonštrantov v bielom plášti vo videu zverejnenom na spravodajskom portáli Zaxid.



Vo štvrtok z nemocnice prepustili niekoľko pacientov, čo vyvolalo obavy, že vedenie tak uvoľňovalo miesto pre evakuovaných.



Úrady nešpecifikovali, kde by mali byť evakuovaní Ukrajinci umiestnení.



Ukrajina nemá nijaký potvrdený prípad vírusu koronavírusu, na ktorý zomrelo už 2000 ľudí, prevažne v Číne.