Ukrajina do konca vojny nezverejní oficiálny počet vojenských obetí

Kyjev 15. júla (TASR) - Ukrajina nezverejní oficiálny počet vojenských obetí, kým sa neskončí vojna, aby neposkytla Rusku strategickú výhodu. Oznámila to vo štvrtok námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti Facebook.



Oficiálny počet vojenských obetí Ukrajina podľa Maľarovej doposiaľ nezverejnila, pretože tieto informácie by mohli využiť vojenskí experti nepriateľa, "ktorí z nich môžu vyvodiť mnoho záverov a použiť ich na analýzu a plánovanie"



"Do ukončenia stanného práva je táto informácia tajná a nepodlieha zverejneniu," uviedla Maľarová.



Bez ohľadu na túto skutočnosť však Ukrajina úctivo spomína na každého zabitého obrancu a obrankyňu, zdôraznila Maľarová. "Sú to naši hrdinovia, o ktorých hovoríme, píšeme a natáčame videá a za každého a každou z nich trúchlime", píše Maľarová.



Predstaviteľka ukrajinského rezortu obrany sa zároveň obrátila aj na verejná iniciatívy, ktoré tieto informácie zbierajú a následne zverejňujú, aby svoje konanie zvážili, pretože zverejňovanie takýchto informácii v čase stanného práva škodí ukrajinskej obrane.