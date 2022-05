Generálny štáb: Ukrajina dobyla časť územia pri Mykolajive a Chersone

Kyjev 5. mája (TASR) - Ukrajine sa podarilo dobyť späť niekoľko obytných sídel ležiacich v blízkosti miest Mykolajiv a Cherson. Oznámil to vo štvrtok generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti Facebook, v ktorom hodnotí súčasnú situáciu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Vďaka úspešným krokom, ktoré podnikli ukrajinskí obrancovia, prišli ruské sily o kontrolu nad niekoľkými obytnými sídlami na hraniciach Mykolajivskej a Chersonskej oblasti, uvádza generálny štáb.



Avšak v obliehanom prístavnom meste Mariupol, kde sa ruské sily zameriavajú na zablokovanie a zničenie ukrajinských jednotiek nachádzajúcich sa v areáli oceliarní Azovstaľ, stále pokračujú boje. Podľa generálneho štábu sa ruskí okupanti snažia ovládnuť Azovstaľ s podporou vzdušných síl.



Guardian upozorňuje na to, že boje v Mariupole podľa ukrajinskej armády pokračujú aj napriek tomu, že Rusko v stredu prisľúbilo, že od štvrtka zavedie v tomto prístavnom meste na tri dni prímerie, aby umožnilo evakuáciu civilistov z Azovstaľu.



Humanitárne koridory vedúce z Mariupola by pritom podľa ruskej armády mali byť otvorené od 08.00 h ráno do 18.00 h večer moskovského času (07.00 – 17.00 h SEČ).



Ruské jednotky zároveň naďalej podnikajú útočné operácie na východe Ukrajiny v snahe úplne ovládnuť územie Doneckej i Luhanskej oblasti, aby si tak zabezpečili pozemný koridor na Krymský polostrov, ktorý v roku 2014 Rusko anektovalo, píše generálny štáb na Facebooku.



Ruské jednotky zároveň podľa ukrajinskej armády podnecujú vznik napätia v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko.