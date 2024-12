Ukrajina: Dodržiavanie mierovej dohody by mohli zaručiť vojaci

Kyjev 12. decembra (TASR) — Rozmiestnenie vojakov z európskych krajín na Ukrajine by mohlo pomôcť zaručiť dodržiavanie budúcej dohody, ktorá ukončí teraz už takmer tri roky trvajúcu vojnu s Ruskom. Agentúre AFP to vo štvrtok povedal nemenovaný vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ, informuje TASR.



Kyjev je podľa neho otvorený "všetkým nápadom", ktoré by mohli pomôcť zaručiť budúci mier, vrátane vojenských kontingentov rozmiestnených na Ukrajine.



"Ruský prezident Vladimir Putin vždy poruší prímerie, urobil to už veľakrát, nielen na Ukrajine. Preto potrebujeme záruky a prítomnosť vojenských kontingentov môže byť jednou z nich," povedal.



Dodal, že takéto diskusie teraz vedú Európania a otcom tejto myšlienky je očividne francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Ten sa vo štvrtok vo Varšave stretol s poľským premiérom Donaldom Tuskom, ktorý uviedol, že s Macronom diskutoval aj o myšlienke rozmiestnenia zahraničných vojakov na Ukrajine v prípade prímeria. Zdôraznil však, že Poľsko v súčasnosti takýto krok neplánuje.



Macron pred novinármi možnosť vyslania zahraničných mierových síl na Ukrajinu nespomenul. Už predtým však nevylúčil, že vojaci západných krajín by mohli byť na Ukrajinu vyslaní vo februári budúceho roka.