Ukrajina dokončuje 20-bodový mierový dokument. Predloží ho čoskoro
Zelenskyj už v utorok novinárom povedal, že americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine bol zredukovaný na 20 bodov.
Autor TASR
Kyjev 10. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu informoval, že Ukrajina dokončuje 20-bodový mierový dokument a v „blízkej budúcnosti“ ho predloží USA. Na svojom webe o tom informovala britská televízia Sky News, píše TASR.
V príspevku na sociálnych sieťach Zelenskyj doplnil, že Ukrajina a USA budú dnes viesť ďalšie rokovania, na ktorých sa bude diskutovať o povojnovej obnove a hospodárskom rozvoji Ukrajiny.
„Finišujeme prácu na 20 bodoch základného dokumentu, ktorý by mohol definovať parametre pre ukončenie vojny, a očakávame, že tento dokument v blízkej budúcnosti predložíme Spojeným štátom po našej spoločnej práci s tímom prezidenta (USA Donalda) Trumpa a partnermi v Európe,“ informoval Zelenskyj.
Zdroje pre denník Financial Times (FT) podľa britskej stanice BBC tvrdili, že vyjednávači prezidenta USA Donalda Trumpa dali Zelenskému len niekoľko dní na to, aby prijal plán, ktorý by od Ukrajiny vyžadoval uznanie územných strát výmenou za bližšie nešpecifikované bezpečnostné záruky USA.
Zdroj FT tvrdil, že Trump dúfa, že dohoda vznikne do Vianoc. Medzitým iný zdroj pre ukrajinské médiá uviedol, že hoci Američania na Kyjev vyvíjajú nátlak, neexistuje žiadny „vianočný“ termín.
Zelenskyj vo svojom príspevku potvrdil správy, že nové stretnutie s členmi koalície ochotných sa uskutoční vo štvrtok.
„Tento týždeň by mohol priniesť správy pre nás všetkých a pre ukončenie krviprelievania. Veríme, že mier nemá alternatívu a kľúčovými otázkami sú, ako prinútiť Rusko zastaviť zabíjanie a čo konkrétne odradí Rusko od tretej invázie,“ vyhlásil ukrajinský prezident.
