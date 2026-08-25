< sekcia Zahraničie
Ukrajina dostala časť striel pre systémy Patriot,Zelenskyj chce ďalšie
Prezident Ukrajiny v uplynulých týždňoch kritizoval západných spojencov za nedodržiavanie prísľubov týkajúcich sa ich dodávok.
Autor TASR
Kyjev 25. augusta (TASR) - Ukrajina dostala niekoľko rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot, oznámil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Počet dodaných striel ani krajiny, ktoré ich poskytli, nešpecifikoval. TASR sa odvoláva na správu agentúry DPA.
„Ďakujeme našim partnerom za všetku túto podporu,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram. Na tlačovej konferencii s estónskym prezidentom Alarom Karisom zároveň zopakoval, že Ukrajina potrebuje ďalšie protiraketové strely.
Prezident Ukrajiny v uplynulých týždňoch kritizoval západných spojencov za nedodržiavanie prísľubov týkajúcich sa ich dodávok. V nedeľu uviedol, že Ukrajina naliehavo potrebuje 300 striel do systému Patriot ako súčasť balíka opatrení na zimu.
Zelenskyj cez víkend prezradil, že nemecký kancelár Friedrich Merz sa zaviazal dodať Ukrajine v rokoch 2027 a 2028 celkovo 600 striel.
Systém protivzdušnej obrany Patriot sa považuje za mimoriadne účinný proti ruským balistickým raketám. Moskva v poslednom období využíva nedostatky v ukrajinskej protivzdušnej obrane na uskutočňovanie veľkého počtu raketových útokov. Zelenskyj povedal, že Rusko je schopné vyrobiť až 1300 balistických rakiet ročne. „V súčasnosti ich majú 600 až 630,“ dodal.
„Ďakujeme našim partnerom za všetku túto podporu,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram. Na tlačovej konferencii s estónskym prezidentom Alarom Karisom zároveň zopakoval, že Ukrajina potrebuje ďalšie protiraketové strely.
Prezident Ukrajiny v uplynulých týždňoch kritizoval západných spojencov za nedodržiavanie prísľubov týkajúcich sa ich dodávok. V nedeľu uviedol, že Ukrajina naliehavo potrebuje 300 striel do systému Patriot ako súčasť balíka opatrení na zimu.
Zelenskyj cez víkend prezradil, že nemecký kancelár Friedrich Merz sa zaviazal dodať Ukrajine v rokoch 2027 a 2028 celkovo 600 striel.
Systém protivzdušnej obrany Patriot sa považuje za mimoriadne účinný proti ruským balistickým raketám. Moskva v poslednom období využíva nedostatky v ukrajinskej protivzdušnej obrane na uskutočňovanie veľkého počtu raketových útokov. Zelenskyj povedal, že Rusko je schopné vyrobiť až 1300 balistických rakiet ročne. „V súčasnosti ich majú 600 až 630,“ dodal.