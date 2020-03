Ukrajina dostala ochranné masky a testy na koronavírus z Číny

Kyjev 23. marca (TASR) - Do Kyjeva priletelo v pondelok z Číny ukrajinské vojenské lietadlo s nákladom ochranných masiek, testov a pľúcnych ventilátorov, ktoré majú krajine pomôcť v boji s novým koronavírusom. Oznámil to úrad ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, z ktorého vyhlásenia citovala agentúra AFP.



Ukrajina dosiaľ potvrdila 73 prípadov ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom a tri úmrtia. Väčšinu prípadov evidujú v metropole Kyjev.



Ukrajinské ministerstvo zdravotníctva už pred časom varovalo pred nedostatkom ventilátorov na jednotkách intenzívnej starostlivosti v nemocniciach.



"Nový týždeň v boji proti koronavírusu začíname dobrou správou," povedal v pondelok vo videoprejave prezident Zelenskyj na margo pristátia lietadla.



Prezidentský úrad ešte predtým oznámil, že lietadlo vezie 20 ton lekárskeho vybavenia, vrátane dvoch druhov testov, 80.000 ochranných masiek a 10.000 súprav ochranného odevu pre lekárov.



Lietadlo priviezlo aj pľúcne ventilátory a 500.000 ochranných masiek pre vojakov, policajtov a ostatných ľudí, ktorí sú v priamom kontakte s ľuďmi, dodal Zelenského úrad.



Zelenskyj dodal, že na tento týždeň sú naplánované aj ďalšie lety so zdravotníckym materiálom z Číny, Južnej Kórey a iných krajín. Podľa jeho slov sa zároveň privezený materiál už distribuuje v krajine.



Ukrajina v rámci snahy o zastavenie šírenia koronavírusu zatvorila minulý týždeň svoje hranice, rovnako zatvorené sú tam aj bary, reštaurácie, nákupné centrá a vo viacerých mestách vrátane Kyjevu nepremáva metro.