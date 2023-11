Ukrajina dostala od EÚ tretinu zo sľúbenej delostreleckej munície

Kyjev 29. novembra (TASR) - Európska únia dodala zatiaľ Ukrajine približne 300.000 zo sľúbeného milióna kusov delostreleckej munície, oznámil ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v stredu počas rokovania Severoatlantickej aliancie (NATO) v Bruseli. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Krajiny EÚ sa dohodli, že Ukrajine poskytnú muníciu až do marca 2024 v rámci obrany proti invázii Ruska. Tak, ako bolo dohodnuté, sa však zrejme nepodarí dodať Ukrajine jeden milión kusov delostreleckej munície. V Bruseli to 14. novembra povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius.



"Potrebujeme vytvoriť euro-atlantickú spoločnú oblasť zbrojárskych odvetví," uviedol Kuleba v utorok pre novinárov v Bruseli. Dodal, že to zaistí bezpečnosť Ukrajiny aj samotných členských štátov NATO.



Kyjev sa snaží presvedčiť popredných výrobcov zbraní, aby spustili prevádzky na Ukrajine, čím by sa znížila závislosť od zbraní a munície dodávaných spojencami.



Kuleba odmietol tvrdenia, že vojna je v slepej uličke, keďže Ukrajine sa počas letnej protiofenzívy nepodarilo oslobodiť rozsiahle územie okupované Ruskom. Novinárom povedal, že mal v utorok "plodné" rozhovory so slovenským ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom.



Novozvolený slovenský premiér Robert Fico totiž v predvolebnej kampani sľúbil, že zastaví (štátnu) vojenskú pomoc Ukrajine, ale neskôr objasnil, že nezablokuje nákupy zbraní od súkromných firiem, pripomenula v správe agentúra Reuters.



"Zopakoval (minister Blanár), že opravárenské centrum ukrajinskej ťažkej vojenskej techniky na Slovensku bude pokračovať v prevádzke. Zmluvy medzi ukrajinskými a slovenskými firmami vyrábajúcimi zbrane budú pokračovať," dodal Kuleba.