Ukrajina dostala od Nemecka nové systémy protivzdušnej obrany IRIS-T

Na archívnej snímke z 2. augusta 2023 deti hádžu kamene do obytnej budoby zničenej po ruskom útoku v ukrajinskom meste Boroďanka. Od začiatku ruskej vojenskej invázie zomrelo na Ukrajine najmenej 499 detí a ďalších vyše 1594 utrpelo zranenia. Oznámila to v stredu 9. augusta 2023 ukrajinská generálna prokuratúra. TASR správu prevzala od denníka The Guardian.