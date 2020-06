Ukrajina dostala od USA pomoc vrátane protitankových striel Javelin

Kyjev 17. júna (TASR) - Ukrajina dostala od Spojených štátov vojenskú pomoc vo výške viac ako 60 miliónov dolárov vrátane protitankových striel typu Javelin. Oznámilo to v stredu americké veľvyslanectvo v Kyjeve.



"Úsilie USA o pomoc v oblasti bezpečnosti a spoluprácu s Ukrajinou počas COVID-19 pokračuje! Včera dostal úrad amerického veľvyslanectva pre obrannú spoluprácu vybavenie za viac ako 60 miliónov dolárov, ktoré je určené našim ukrajinským partnerom, vrátane rádií, munície a protitankových striel Javelin," uviedlo veľvyslanectvo USA svojej facebookovej stránke.



Ambasáda USA zdôraznila, že "Spojené štáty pevne stoja pri Ukrajine v rámci podpory jej zvrchovanosti a územnej celistvosti vzhľadom na ruskú agresiu".



Ako uviedla agentúra UNIAN, Washington po prvý raz schválil plán na poskytnutie smrtiacich zbraní Ukrajine - vrátane striel Javelin - koncom roka 2017.



Na jar roku 2018 Spojené štáty dodali tieto protitankové raketové systémy Ukrajine a v máji rovnakého roka tam prešli prvými testami.



Dňa 15. mája 2020 Spojené štáty poskytli ukrajinským ozbrojeným silám materiálnu pomoc vo výške 25 miliónov dolárov, a to na lepšie vybavenie ukrajinských síl nasadených na východe krajiny - v zóne Operácie spoločných síl (OOS).



Americký Kongres schválil 11. júna 2020 balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu vo výške 250 miliónov dolárov, a to pre rok 2020.



Americké ministerstvo obrany v rovnaký deň oznámilo, že 250 miliónov dolárov poskytne na posilnenie kapacít v oblasti obrany, námorného a leteckého prieskumu a komunikačných technológií. Pomoc má zlepšiť aj kybernetickú bezpečnosť Ukrajiny, aby dokázala čeliť "ruským útočným kyberoperáciám a dezinformáciám".



Spojené štáty sa rozhodli poskytovanie pomoci obnoviť po tom, ako si overili, že Ukrajina implementovala požadované reformy armády. Počas uplynulého roka ukrajinská vláda podnikla "významné kroky" v oblasti posilnenia civilnej kontroly nad ozbrojenými zložkami, reforiem riadenia a veliacich štruktúr a zníženia úrovne korupcie, uviedol Pentagón.



Ako informovala agentúra AFP, americký prezident Donald Trump vlani pozastavil poskytnutie pomoci Kyjevu. Usiloval sa pritom donútiť ukrajinskú vládu, aby mu pomohla zdiskreditovať jeho predpokladaného súpera v prezidentských voľbách Joea Bidena.



Po prezradení celej záležitosti vypukol škandál, ktorý napokon viedol k neúspešnému pokusu o Trumpovo odvolanie na pôde amerického Kongresu.



Spojené štáty pôvodne plánovali poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc vo výške 400 miliónov dolárov, medzičasom ju však znížili na 250 miliónov.



FGM-148 Javelin (Oštep) je prenosný protitankový raketový systém so stredným dosahom. Americká armáda ho používa od roku 1996.



Kyjev a Washington sa domnievajú, že protitankové strely pomôžu Ukrajine vybudovať dlhodobú obrannú kapacitu. Spojené štáty tvrdia, že strely typu Javelin nemôžu byť efektívne využité na zabratie územia, Rusko však uviedlo, že ich dodanie len ďalej destabilizuje situáciu nabádaním k použitiu sily.