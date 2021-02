Ukrajina dostala prvé dávky vakcíny proti koronavírusu

Kyjev 23. Februára (TASR) - Na Ukrajinu v utorok dorazili prvé dávky vakcíny proti koronavírusu spôsobujúcemu ochorenie COVID-19. Krajina získala 500.000 dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca vyrobených v Indii. Prvú dodávku vakcín na Ukrajinu predtým viackrát odložili, informovala agentúra AFP.



Prezident Volodymyr Zelenskyj cez sociálnu sieť Twitter potvrdil, že krajina začne s očkovaním čo najskôr.



"Vakcíny ešte prejdú rutinnou kontrolou na letisku a následne ich pošleme do regiónov, aby sa mohlo hneď začať s očkovaním," uviedol minister zdravotníctva Maksym Stepanov.



Ministerstvo na svojej internetovej stránke zverejnilo päťfázový plán očkovania. V prvej fáze budú pomocou mobilných tímov očkovať zdravotníkov v prvej línii, seniorov a rizikové skupiny obyvateľstva.



Vláda tiež čelila kritike, že sa im vakcíny nepodarilo zaobstarať skôr. Zelenskyj z meškania obvinil západné krajiny, ktoré si predtým hromadne rezervovali vakcíny od firiem Pfizer/BioNTech a Moderna. Vyzval vtedy tiež Európsku úniu, aby východoeurópskym krajinám v získavaní vakcín pomohla.



Jeho vláda najprv plánovala začať s očkovaním v polovici februára. Prvá dávka vakcín z Indie však meškala a Ukrajina naďalej čaká na osem miliónov vakcín prisľúbených z programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Celkovo Kyjev objednal 17 miliónov dávok vakcín od spoločností Novavax a AstraZeneca a 1,9 milióna dávok čínskej vakcíny Sinovac.



Územia pod kontrolou proruských separatistov na východe Ukrajiny spustili očkovanie ruskou látkou Sputnik V ešte začiatkom februára.



Kyjev pôvodne plánoval zaočkovať obyvateľstvo krajiny proti koronavírusu do konca tohto roka. Ukrajina však zakázala používanie ruskej vakcíny Sputnik V z dôvodu konfliktu o Krymský polostrov, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.