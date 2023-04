Ukrajina dostala prvú tranžu finančnej pomoci z programu MMF

Kyjev 3. apríla (TASR) - Ukrajina dostala prvú tranžu vo výške 2,7 miliardy USD (2,48 miliardy eur) z rozšíreného programu pomoci Medzinárodného menového fondu (MMF). Oznámil to v pondelok ukrajinský minister financií Serhij Marčenko. TASR o tom informuje podľa správ denníka The Guardian a stanice Sky News.



"Ďakujem našim partnerom za podporu Ukrajiny na jej ceste k víťazstvu," napísal Marčenko v príspevku na Twitteri.



MMF uplynulý piatok informoval, že jeho výkonná rada schválila štvorročný úverový program pre Ukrajinu v hodnote 15,6 miliardy USD (14,3 miliardy eur). Program je súčasťou balíka medzinárodnej pomoci v celkovej výške 115 miliárd USD určenej na podporu ekonomiky tejto krajiny v čase, keď odoláva ruskej invázii.



Rozhodnutie výkonnej rady umožnilo okamžité vyplatenie 2,7 miliardy USD. MMF pritom vyžaduje, aby Ukrajina vďaka tejto pomoci uskutočnila ambiciózne reformy, a to najmä v energetickom sektore.



MMF nedávno zmenil svoje pravidlá tak, aby umožnili úverové programy aj pre krajiny s "výnimočne vysokou neistotou". Zmienená pomoc pre Ukrajinu je prvým úverom MMF pre krajinu nachádzajúcu sa vo vojne.