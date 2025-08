Prieskum: Dôvera v Zelenského klesla po spore o boj proti korupcii

Kyjev 6. augusta (TASR) — Dôvera obyvateľov Ukrajiny v prezidenta Volodymyra Zelenského klesla na najnižšiu úroveň za posledných približne šesť mesiacov. Vyplýva to z prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu (KIIS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa prieskumu Zelenskému v súčasnosti dôveruje 58 percent Ukrajincov, v máji to bolo 74 percent a vo februári a marci 67 percent. Podiel tých, ktorí mu nedôverujú, sa zvýšil z 30 na 35 percent.



Ide o prvý prieskum významného ukrajinského inštitútu odvtedy, čo Zelenskyj vyvolal pobúrenie rozhodnutím obmedziť nezávislosť protikorupčného úradu NABU a protikorupčnej prokuratúry SAP a podriadiť ich generálnemu prokurátorovi. O obsadení tejto funkcie rozhoduje prezident.



V Kyjeve a ďalších mestách protestovali proti tomuto kroku koncom júla tisíce ľudí a kritizovali najmä rýchlosť a nedostatok transparentnosti, s akými boli tieto opatrenia prijaté. Zelenskyj v reakcii na protesty predložil parlamentu nový návrh zákona, ktorý nezávislosť oboch inštitúcií obnovil.



KIIS začal zbierať údaje do svojho prieskumu 23. júla, teda deň po tom, ako parlament schválil pôvodný Zelenského návrh. Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 1000 respondentov z územia Ukrajiny kontrolovaného vládou.



Podľa riaditeľa KIIS Antona Hrušeckého dôvera v prezidenta sa znižovala už pred protestmi, no demonštrácie mali „nepochybne vplyv“ na pokračujúci pokles. Dôveryhodnosť Zelenského je stále na pomerne vysokej úrovni, avšak jej postupný pokles by mal slúžiť ako varovanie, dodal Hrušeckyj. Najnižšiu dôveru Zelenskému počas vojny s Ruskom (52 percent) zistil KIIS v decembri 2024.