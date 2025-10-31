< sekcia Zahraničie
Ukrajina dronmi zasiahla elektráreň v ruskom meste Oriol
Autor TASR
Kyjev 31. októbra (TASR) - Ukrajina v noci dronmi opätovne útočila na ruskú energetickú infraštruktúru. Zasiahnuť sa jej podarilo potrubie tepelnej elektrárne v západoruskom meste Oriol, čo miestne orgány prinútilo obmedziť prívod tepla a teplej vody pre jeho obyvateľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Bude potrebné obmedziť dodávky tepla a teplej vody do budov v štvrtiach Sovetskij, Železnodorožnyj a Severnyj v meste Oriol,“ napísal na sociálnych sieťach gubernátor Oriolskej oblasti Andrej Klyčkov.
Ruské ministerstvo obrany tiež informovalo, že jeho sily zostrelili cez noc 130 ukrajinských dronov, najmä nad západoruskými regiónmi, ale aj nad Jaroslavianskou a Moskovskou oblasťou.
Miestne orgány uviedli, že Ukrajina zasiahla infraštruktúru v blízkosti mesta Vladimir a v meste Jaroslavľ asi 280 kilometrov severovýchodne od Moskvy kde po útoku dronov uzavreli materskú školu.
Ukrajina aj Rusko v uplynulom období zintenzívnili vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru po tom, čo uviazli rokovania o prímerí iniciované americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
