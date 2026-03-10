< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Dronový útok Moskvy si v Charkove vyžiadal šesť zranených
Autor TASR
Kyjev 10. marca (TASR) - Ruský dron zasiahol v pondelok oblasť neďaleko výškovej obytnej budovy v Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste. Utrpelo pri tom zranenia šesť osôb, oznámil starosta Ihor Terechov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa slov starostu je medzi zranenými jedno dieťa. Počas útoku došlo aj k rozbitiu okien a niekoľko áut zachvátili plamene, ozrejmil Terechov.
Charkov, ktorý sa nachádza 30 km od ruských hraníc, odolal počiatočnému postupu ruských síl po začatí invázie vo februári 2022 a odvtedy je častým cieľom ruských leteckých útokov, pripomína Reuters.
Osobitný útok si vyžiadal sedem zranených pri ruskom ostreľovaní mesta Dnipro, uviedol šéf Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža na platforme Telegram. Hanža zverejnil na internete aj zábery zobrazujúce trosky na uliciach a poškodené fasády budov.
