Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Zahraničie

Ukrajina: Dronový útok Moskvy si v Charkove vyžiadal šesť zranených

.
Na snímke hasiči zasahujú po raketovom útoku ruskej armády na ukrajinské mesto Charkov. Foto: TASR/AP

Podľa slov starostu je medzi zranenými jedno dieťa.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 10. marca (TASR) - Ruský dron zasiahol v pondelok oblasť neďaleko výškovej obytnej budovy v Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste. Utrpelo pri tom zranenia šesť osôb, oznámil starosta Ihor Terechov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa slov starostu je medzi zranenými jedno dieťa. Počas útoku došlo aj k rozbitiu okien a niekoľko áut zachvátili plamene, ozrejmil Terechov.

Charkov, ktorý sa nachádza 30 km od ruských hraníc, odolal počiatočnému postupu ruských síl po začatí invázie vo februári 2022 a odvtedy je častým cieľom ruských leteckých útokov, pripomína Reuters.

Osobitný útok si vyžiadal sedem zranených pri ruskom ostreľovaní mesta Dnipro, uviedol šéf Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža na platforme Telegram. Hanža zverejnil na internete aj zábery zobrazujúce trosky na uliciach a poškodené fasády budov.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch