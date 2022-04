Ukrajina dúfa, že sa v priebehu týždňov stane kandidátskou krajinou EÚ

Kyjev 19. apríla (TASR) - Ukrajina dúfa, že sa jej už v priebehu niekoľkých týždňov podarí získať štatút kandidátskej krajiny Európskej únie. Povedal to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na stretnutí so šéfom delegácie EÚ na Ukrajine Mattiom Maasikasom. Informovala o tom agentúra AFP.



Zelenskyj zároveň Maasikasovi odovzdal vyplnený dotazník potrebný na uchádzanie sa o členstvo v EÚ, ktorý mu 8. apríla - počas svojej návštevy v Kyjeve - odovzdala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Zelenskyj povedal Maasikasovi, že Kyjev verí, že v tomto smere získa podporu Únie a stane sa "kandidátom na prijatie" a následne sa už bude môcť začať ďalšia "záverečná fáza" prístupového procesu. "Skutočne veríme, že táto procedúra sa uskutoční v najbližších týždňoch," povedal ukrajinský prezident a dodal, že ukrajinský ľud je "mentálne v Európe už dlhý čas".



Šéf Zelenského kancelárie Andrij Jermak uviedol, že Ukrajina dúfa, že štatút kandidátskej krajiny získa na júnovom summite EÚ. "Následne by sa mali začať prístupové rokovania, ktoré by mali prebiehať v zrýchlenom konaní... Ukrajina bude v EÚ," uviedol.



Ukrajina zintenzívnila svoju snahu o vstup do EÚ od vtedy, ako ju 24. februára napadlo Rusko. Krátko po začiatku ruskej invázie pritom oficiálne požiadala o členstvo v Únii.



Lídri EÚ vyjadrili Kyjevu v tomto úsilí podporu, nezaviazali sa však k nijakému časovému plánu týkajúcemu sa rokovaní o členstve, pričom niektorí sa tiež vyjadrili skepticky na margo zrýchlenia prístupového procesu, ktorý zvyčajne trvá celé roky.