Dunajský prístav Izmajil utrpel pri ruskom útoku dronmi vážne škody

Kyjev 2. augusta (TASR) — Útok dronmi, ktorý ruská armáda podnikla v noci na stredu, spôsobil v ukrajinskom prístave Izmajil v delte Dunaja "vážne" škody. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ukrajinskú prokuratúru.



Ukrajinské médiá predtým uviedli, že v Izmajili bola poškodená budova prístavu a dunajskej plavebnej spoločnosti.



Vzhľadom na faktickú blokádu ukrajinských čiernomorských prístavov sa Dunaj považoval za hlavnú alternatívu pre export ukrajinského obilia, keďže vývoz kamiónmi a po železnici cez Moldavsko a západnú Ukrajinu vyvoláva rastúcu nespokojnosť poľnohospodárov v Poľsku i v iných štátoch, pripomenula britská stanica BBC.



Magazín Forbes začiatkom tohto týždňa informoval, že do prístavu Izmajil ležiacom v Odeskej oblasti v nedeľu — vôbec prvýkrát od odstúpenia Ruska od tzv. obilnej dohody — priplávali tri zahraničné nákladné lode.



Podľa Forbesu izraelské plavidlo s kódovým označením Ams1 a grécke plavidlo so značkou Sahin 2 plávali smerom k ukrajinskému prístavu Izmajil cez Bosporský prieliv, zatiaľ čo turecko-gruzínske plavidlo Yilmaz Kaptan sa vydalo na cestu zo severného Turecka.



Predpokladá sa, že na lode v prístave Izmajil naložia obilie, potom sa vrátia do Čierneho mora a budú pokračovať do zahraničných prístavov.



Tieto ďalšie nočné útoky ruskej armády na Odeskú oblasť medzičasom komentoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, keď uviedol, že ruská armáda "opäť zasiahla prístavy, obilie, globálnu potravinovú bezpečnosť", a vyzval svet, aby reagoval. "Rusko môže a musí byť zastavené," apeloval Zelenskyj.



Ukrajina je jedným z hlavných svetových dodávateľov obilia a hlavným konkurentom Ruska na trhu s obilím.



Po odstúpení Ruska od obilnej dohody začala jeho armáda pri raketových a dronových útokoch ničiť infraštruktúru v prístavoch v Odeskej oblasti. Dňa 24. júla ruská armáda po prvýkrát zasiahla ukrajinské prístavy na Dunaji, čo odborníci označili za eskaláciu obilnej blokády.