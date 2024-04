Dve kyjevské nemocnice evakuujú pre obavy z ruských útokov

Kyjev 26. apríla (TASR) - V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev v piatok prebieha evakuácia dvoch nemocníc pre obavy z ruských útokov. Oznámili to tamojšie úrady. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Mesto súrne začína evakuovať dve nemocnice..., pretože na internete koluje video s oznamom, že sa blíži nepriateľský útok na tieto nemocnice," uviedla kyjevská administratíva. Dodala, že tvrdenia o ukrajinských vojakoch v týchto zariadeniach sú "absolútnou lžou".



Zmienené video tvrdí, že v budovách sa nachádzajú vojaci a údajne sú preto legitímnym vojenským cieľom.



"Toto je absolútna lož a provokácia nepriateľa, ktorý sa to pokúša využiť na útok na sociálnu infraštruktúru v hlavnom meste," napísala administratíva na Telegrame.



Jedno zo zdravotníckych zariadení, nachádzajúce sa na Bogatyrskej ulici, je detská nemocnica, uviedla administratíva.



"Kyjevské úrady teraz robia všetko, čo je v ich silách, aby presťahovali pacientov a lekárov do iných zdravotníckych zariadení v hlavnom meste," vysvetlila.