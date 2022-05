Ukrajina: Dvom ruským zajatcom hrozí za ostreľovanie 12 rokov väzenia

Ruskí vojaci Alexander Alexejevič Ivanov a Alexander Vladimirovič Bobykin (vpravo) sa vo štvrtok 26. mája 2022 zúčastňujú na súdnom pojednávaní. Foto: TASR/AP

Kyjev 26. mája (TASR) - Dvaja zajatí ruskí vojaci pred ukrajinským súdom priznali vinu za delostrelecké ostreľovanie Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny. Stalo sa tak v rámci druhého súdneho procesu na Ukrajine, ktorý sa týka podozrení z vojnových zločinov spáchaných počas ruskej invázie. Očakáva sa, že súd svoj verdikt vynesie 31. mája.Ako vo štvrtok informovala agentúra Reuters, obžaloba žiada pre dvoch príslušníkov ruskej delostreleckej jednotky - 27-ročného Alexandra Bobykina a 23-ročného Alexandra Ivanova - trest vo výške 12 rokov väzenia za porušenie zákonov a zvyklostí vedenia vojny.Obhajcovia súd požiadali o zhovievavosť, pričom argumentovali, že obaja vojaci len plnili rozkazy a vyjadrili za svoje činy ľútosť. Za adekvátny trest pre obžalovaných označili osemročný trest odňatia slobody.Bobykin a Ivanov počas vyšetrovania priznali, že v prvý deň vojny Ruska proti Ukrajine boli súčasťou delostreleckej jednotky, ktorá na ciele v Charkovskej oblasti strieľala z ruskej Belgorodskej oblasti. Týmto ostreľovaním zo systému salvovej paľby Grad bolo zničené vzdelávacie zariadenie pri meste Derhači i niekoľko súkromných domov, uviedla prokuratúra.Ukrajinská prokuratúra informovala, že totožnosť veliteľov, ktorí im vydali rozkazy, je predmetom vyšetrovania.Do ukrajinského zajatia títo ruskí vojaci padli po tom, ako ich jednotka ešte 24. februára prekročila rusko-ukrajinské hranice a pokračovala v ostreľovaní cieľov na území Ukrajiny.Ukrajinské médiá s odvolaním sa na vyšetrovací spis informovali, že v ten istý deň sa ukrajinskej armáde podarilo kolónu ruských vojenských vozidiel zlikvidovať. Na druhý deň sa Ivanov vzdal a zranený Bobykin sa ďalších desať dní skrýval, kým tiež nepadol do zajatia.Reuters pripomenul, že ukrajinský súd v pondelok odsúdil na doživotie ruského vojaka Vadima Šišimarina, ktorého uznal za vinného za zabitie neozbrojeného civilistu. Šišimarin sa stal prvým príslušníkom ruských inváznych vojsk odsúdeným za zločiny spáchané na území Ukrajiny. "Rusko v reakcii na to uviedlo, že o procese nemá žiadne informácie a že absencia diplomatickej misie na Ukrajine obmedzuje jeho možnosti poskytnúť vojakovi pomoc.Agentúra Reuters dodala, že na Ukrajine i v Rusku sa očakáva ešte oveľa viac podobných súdnych procesov.Rusko pritom odmieta, že by sa počas svojej tzv. špeciálnej operácie na Ukrajine zameriavalo na civilistov a podieľalo sa na vojnových zločinoch.