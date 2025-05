Ukrajina evakuuje časti Sumskej oblasti

Kyjev 20. mája (TASR) - Ukrajinské úrady evakuujú vyše 200 lokalít v Sumskej oblasti ležiacej pri hraniciach s Ruskom. Oznámil to v utorok gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Evakuácia sa má celkovo týkať 86.000 civilistov. Dosiaľ sa podarilo dostať do bezpečia zhruba 60 percent z nich, a to dovedna 52.000 ľudí, povedal Hryhorov v ukrajinskej televízii.



„Zabezpečujeme dopravu, ubytovanie, ako aj humanitárnu, finančnú a psychologickú pomoc,“ povedal Hryhorov. Nespresnil, dokedy sa očakáva, že budú tieto evakuácie prebiehať.



Sumská oblasť je už niekoľko mesiacov dejiskom intenzívnych ruských útokov. Vojenskí experti ju pritom považujú za jeden z cieľov očakávanej letnej ofenzívy Moskvy. DPA pripomína, že cez víkend sa tam terčom ruského dronového útoku stal mikrobus, ktorý prevážal civilistov, pričom zahynulo deväť z nich.