Ukrajina evakuuje stále viac obcí pri hraniciach s Kurskou oblasťou

Kyjev 9. augusta (TASR) - Ukrajina evakuuje až 20.000 ľudí zo Sumskej oblasti na severe krajiny. V piatok to uviedla ukrajinská polícia. Oblasť hraničí s ruskou Kurskou oblasťou, v ktorej prebiehajú boje medzi ukrajinskými a ruskými silami. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že "zhruba 20.000 ľudí musí byť evakuovaných," z 28 obcí v Sumskej oblasti. Ide o prudký nárast počtu evakuovaných osôb. V stredu oblastný gubernátor Volodymyr Arťuch prikázal evakuáciu, ktorá sa týkala približne 6000 ľudí a 23 obcí.



Ozbrojené skupiny podporované ťažkou technikou prenikli z Ukrajiny do ruského pohraničia ešte v utorok ráno. Prokyjevské sily do bojov, ktoré pokračovali v piatok štvrtým dňom, podľa ruskej armády nasadili asi 1000 vojakov, ozbrojené vozidlá a tanky. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie v piatok vyhlásilo v bojmi zmietanej Kurskej oblasti stav mimoriadnej situácie na federálnej úrovni.