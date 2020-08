Ukrajina eviduje ďalší rekord v počte nových prípadov koronavírusu

Kyjev 19. augusta (TASR) – Na Ukrajine zaznamenali do stredajšieho rána 1967 nových prípadov ochorenia COVID-19, čo je dosiaľ najvyšší denný prírastok za 24 hodín. Vyplýva to z údajov monitorovacieho systému, patriaceho pod ukrajinskú Radu pre národnú bezpečnosť a obranu, informuje agentúra Ukrinform.



V rovnakom období sa 812 chorých vyliečilo a 28 zomrelo.



Celkový počet prípadov ochorenia COVID-19 od začiatku pandémie dosiahol na Ukrajine 94 436, vyliečilo sa 49 737 ľudí a 2144 pacientov zomrelo.



Karanténne opatrenia na Ukrajine platia zatiaľ do 31. augusta, potom sa v závislosti od epidemiologickej situácie v jednotlivých regiónoch môžu zmierniť alebo zintenzívniť.