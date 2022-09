Ukrajina eviduje prvý prípad nákazy opičími kiahňami

Kyjev 16. septembra (TASR) - Ukrajina vo štvrtok zaznamenala prvý prípad nákazy opičími kiahňami. Oznámilo to ukrajinské ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Rezort zdravotníctva uviedol, že infekciu u pacienta potvrdil vo štvrtok PCR test. Dodal, že pacient, ktorý je hospitalizovaný s príznakmi ochorenia, sa pravdepodobne nakazil "v jednom z veľkých ukrajinských miest".



Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo doposiaľ zaznamenaných viac ako 50.000 prípadov opičích kiahní v 125 krajinách. WHO uviedla, že šírenie súčasnej epidémie v Európe a Spojených štátoch sa spomaľuje.



Medzi typické príznaky nákazy týmto ochorením patria vyrážky. Nakazení môžu mať aj teplotu a pociťovať bolesť hlavy, chrbta a únavu. Inkubačná lehota ochorenia je zvyčajne 6 – 13 dní, no v ojedinelých prípadoch môže byť aj dlhšia.