Ukrajina eviduje takmer päť miliónov vnútorne vysídlených osôb

Kyjev 12. novembra (TASR) - Ukrajina na svojom území eviduje približne päť miliónov vnútorne vysídlených osôb. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom v nedeľu informovala agentúra DPA.



Ukrajinská vicepremiérka zodpovedná za otázky utečencov Iryna Vereščuková pre štátnu televíziu uviedla, že krajina v súčasnosti eviduje 4,9 milióna registrovaných vnútorne vysídlených osôb.



Od začiatku rozsiahlej ruskej vojenskej ofenzívy vo februári 2022 bolo nútených opustiť svoje domovy v rámci Ukrajiny 3,6 milióna ľudí. Predtým sa vnútorne vysídleným stal v dôsledku bojov, ktoré od roku 2014 prebiehali na Donbase na východe Ukrajiny, viac než milión obyvateľov. Moskvou ovládané jednotky vtedy obsadili časti ukrajinskej Doneckej a Luhanskej oblasti.



V poslednom období počet vnútorne vysídlených osôb na Ukrajine výrazne nestúpol, citovali Vereščukovú v nedeľu miestne médiá. Niektorí evakuovaní občania sa vrátili do svojich domovov.



"Zamerali sme sa na august, september, október a november - nárast približne o 10.000, plus-mínus. Na celoštátnej úrovni je to malý počet," podotkla. Situácia je zároveň v súlade s dianím na bojisku, pretože na frontovej línii na východe a juhu krajiny došlo len k nepatrným zmenám.



Podľa údajov vysokého komisára OSN pre utečencov ušlo dočasne alebo natrvalo do zahraničia ďalších zhruba 6,2 milióna Ukrajincov. Len v rámci Európy je registrovaných takmer 5,8 milióna utečencov. Pred začiatkom ruskej vojenskej invázie mala Ukrajina zhruba 41,4 milióna obyvateľov.



Vnútorne vysídlené osoby na Ukrajine majú opakovane problémy s vyplatením štátnej pomoci a ťažkosti nájsť si na nových miestach pobytu bývanie a prácu, konštatuje DPA.



Integrácia takýchto utečencov je úloha, ktorá potrvá roky - aj bude pretrvávať po skončení vojny, upozornila Vereščuková. V tejto súvislosti poukázala na vládne úverové programy určené pre takýchto ľudí na nový začiatok, na ktoré Nemecko prispelo sumou 35 miliónov eur.