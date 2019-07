Expredsedu ukrajinskej frakcie Strany regiónov prepustili z väzby

Jefremova zadržali 30. júla 2016 na kyjevskom letisku Boryspiľ, odkiaľ chcel odletieť do Viedne. Spočiatku bol vo väzbe v Kyjeve, neskôr ho previezli do Starobiľska.

Kyjev 24. júla (TASR) - Oleksandra Jefremova, bývalého predsedu parlamentnej frakcie Strany regiónov a spojenca zosadeného ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, prepustili v stredu z väzby. Putoval do domácej väzby.



Jefremov opustil brány väznice v Starobiľsku v Luhanskej oblasti v ranných hodinách. Prišiel po neho jeho právnik Jevhen Solodko. Sprevádzali ich dvaja policajti.



Ako informovala agentúra Ukrinform, odvolací súd v Kyjeve 22. júla rozhodol o prepustení Jefremova z väzby a uvalil na neho domácu väzbu.



Jefremova zadržali 30. júla 2016 na kyjevskom letisku Boryspiľ, odkiaľ chcel odletieť do Viedne. Spočiatku bol vo väzbe v Kyjeve, neskôr ho previezli do Starobiľska.



Generálna prokuratúra obvinila Jefremova z velezrady, činov zameraných na zmenu štátnej hranice Ukrajiny a prispievania k operáciám "teroristickej organizácie" Luhanská ľudová republika (LĽR).



Okrem toho je obvinený z organizovania obsadenia budov luhanskej regionálnej štátnej správy a úradu Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) v Luhanskej oblasti.