< sekcia Zahraničie
Ukrajina finalizuje dohodu o spoločnom vývoji zbraní s Nemeckom
Zelenskyj a Merz diskutovali aj o zmarenom útoku na letisko v Lipsku, z ktorého Nemecko v utorok obvinilo Rusko.
Autor TASR
Kyjev 2. septembra (TASR) - Ukrajina a Nemecko finalizujú dohodu o spoločnom vývoji rôznych typov zbraní vrátane dronov, rakiet a príslušného softvéru. V stredu to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonáte s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
„Naše tímy už dokončujú znenie dohody o dronoch, čo okrem iného určite poskytne Nemecku aj Ukrajine ďalšie obranné kapacity,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Dohoda nadviaže na existujúcu spoluprácu Berlína a Kyjeva v oblasti obrany, ako aj na záväzok dodania 15.000 dronov Strila vyvinutých ukrajinskou spoločnosťou WIY Drones v spolupráci s nemeckou firmou Quantum Systems. Tieto bezpilotné stroje slúžia na ničenie rusko-iránskych dronov typu Šáhid. Nemecko zároveň financuje dodávku 50.000 útočných dronov Shrike vyrábaných ukrajinskou spoločnosťou SkyFall.
Zelenskyj a Merz diskutovali aj o zmarenom útoku na letisko v Lipsku, z ktorého Nemecko v utorok obvinilo Rusko. „Ide o ďalšiu eskaláciu zo strany Ruska a je dôležité, že Nemecko na ňu reagovalo,“ napísal ukrajinský prezident, ktorý Merza uistil, že Kyjev je pri riešení tohto prípadu pripravený pomôcť svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami.
„Naše tímy už dokončujú znenie dohody o dronoch, čo okrem iného určite poskytne Nemecku aj Ukrajine ďalšie obranné kapacity,“ uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Dohoda nadviaže na existujúcu spoluprácu Berlína a Kyjeva v oblasti obrany, ako aj na záväzok dodania 15.000 dronov Strila vyvinutých ukrajinskou spoločnosťou WIY Drones v spolupráci s nemeckou firmou Quantum Systems. Tieto bezpilotné stroje slúžia na ničenie rusko-iránskych dronov typu Šáhid. Nemecko zároveň financuje dodávku 50.000 útočných dronov Shrike vyrábaných ukrajinskou spoločnosťou SkyFall.
Zelenskyj a Merz diskutovali aj o zmarenom útoku na letisko v Lipsku, z ktorého Nemecko v utorok obvinilo Rusko. „Ide o ďalšiu eskaláciu zo strany Ruska a je dôležité, že Nemecko na ňu reagovalo,“ napísal ukrajinský prezident, ktorý Merza uistil, že Kyjev je pri riešení tohto prípadu pripravený pomôcť svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami.