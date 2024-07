Ukrajinská prokuratúra obvinila Rusko z vraždy 2 ukrajinských zajatcov

Kyjev 10. júla (TASR) — Ukrajinská generálna prokuratúra začala vyšetrovanie údajnej vraždy dvoch ukrajinských vojnových zajatcov ruskými vojakmi. Na sociálnej sieti X to oznámil generálny prokurátor Andrij Kostin, informovali agentúra DPA a Reuters.



Zločin bol podľa vyšetrovateľov spáchaný v júni 2024 pri obci Robotyne ležiacej v Záporožskej oblasti.



"Vieme, že to nie je nehoda. Ide o zámernú politiku zločineckého kremeľského režimu majúcu za cieľ zničiť všetko ukrajinské. Nájdeme a potrestáme všetkých zúčastnených: Aj tých, ktorí vydali tento rozkaz, aj priamych páchateľov tohto krutého zločinu," napísal Kostin.



Podľa neho bolo na sociálnych sieťach zverejnené video zachytávajúce spomínaný zločin. Vidieť na ňom, ako dvaja ruskí vojaci kážu dvom neozbrojeným ukrajinským vojakom, aby išli do zákopu a kľakli si. Následne ich zastrelia.



Agentúre Reuters sa nepodarilo nezávisle overiť pravosť videa.



"Zábery jasne ukazujú, že ukrajinskí obrancovia sa vzdali a nepredstavovali žiadnu hrozbu. Napriek tomu okupanti týchto neozbrojených ľudí cynicky popravili," uviedol Kostin.