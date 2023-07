Ukrajina: Gruzínsko musí skončiť s mučením exprezidenta Saakašviliho

Kyjev 4. júla (TASR) — Ukrajina obvinila Gruzínsko z mučenia väzneného gruzínskeho exprezidenta Michaila Saakašviliho, ktorý má aj ukrajinské občianstvo. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Kyjev si v utorok predvolal gruzínskeho veľvyslanca Georgea Zakarašviliho v súvislosti so zverejnenými zábermi, na ktorých Saakašvili vyzerá podvyživene, čo vzbudilo obavy o jeho zdravotný stav. Gruzínsky exprezident si v pondelok počas súdneho pojednávania, ktoré vysielala televízia, zdvihol tričko a ukázal svoje vychudnuté telo.



"Takéto zaobchádzanie (so Saakašvilim) je absolútne neprijateľné. Gruzínske orgány musia prestať mučiť tohto občana Ukrajiny," varovalo vo vyhlásení ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí.



Predseda vládnucej strany Gruzínsky sen Irakli Kobachidze považuje postoj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v pondelok požiadal gruzínskeho veľvyslanca v Kyjeve, aby do 48 hodín opustil Ukrajinu a v Tbilisi konzultoval východisko z tejto situácie, za "urážlivé".



Lekári upozorňujú, že gruzínskemu exprezidentovi hrozí v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu smrť. Gruzínske úrady tvrdia, že mu je poskytovaná primeraná zdravotná starostlivosť. Od minulého roka je 55-ročný Saakašvili v nemocnici, kam ho previezli po 50-dňovej hladovke, ktorou protestoval proti svojmu zadržiavaniu. To je podľa viacerých ľudskoprávnych organizácií politicky motivované.



Saakašvili bol gruzínskym prezidentom v rokoch 2004 - 2013. V roku 2018 ho v neprítomnosti odsúdili za zneužitie svojich právomocí na šesť rokov väzenia. V roku 2019 získal občianstvo Ukrajiny. Trest si odpykáva od roku 2021, keď bol zatknutý po tajnom návrate do Gruzínska. Exprezident vinu popiera.