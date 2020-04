Ukrajina hlási 1892 prípadov nakazenia, denne vyrába cez milión masiek

Kyjev 11. apríla (TASR) - Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu na Ukrajine sa k sobotňajšiemu ránu za uplynulých 24 hodín zvýšil o 308 na 2511. Z tohto počtu 73 ľudí nákaze podľahlo a 79 sa uzdravilo. Informovala o tom agentúra Ukrinform s odvolaním sa na ukrajinské ministerstvo zdravotníctva.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým uviedol, že "tento týždeň bolo na Ukrajine distribuovaných 4000 opätovne použiteľných ochranných odevov domácej výroby. Každý deň vyrábame takmer milión masiek".



Okrem toho dorazila letecky z Číny priemyselná linka na výrazné zrýchlenie výroby masiek na Ukrajine, dodal Zelenskyj.



Ukrajinská vláda rozhodla koncom marca o zavedení režimu mimoriadnej situácie na celom území krajiny s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Karanténne opatrenia tak potrvajú najmenej do 24. apríla.



"Nemalo by sa to zamieňať s mimoriadnym stavom. Mimoriadna situácia je dočasný právny režim, ktorý konsoliduje prácu všetkých orgánov a zároveň neobmedzuje ústavné práva občanov. Tento režim nie je o diktatúre, ale o disciplíne," vysvetlil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Ukrajina zastavila všetky medzinárodné lety aj medzinárodnú autobusovú a železničnú dopravu. Cudzinci majú na Ukrajinu zákaz vstupu. Do krajiny sa dostanú iba jej občania autom alebo pešo. Po príchode musia stráviť 14 dní v karanténe pod lekárskym dohľadom v zariadeniach, ktoré vyčlenia jednotlivé oblasti. Ide prevažne o hotely alebo lekárske zariadenia.