Ukrajina hlási 20 zostrelených dronov a jednu obeť ruských útokov

Kyjev 13. júla (TASR) - Ukrajina vo štvrtok oznámila, že zostrelila 20 ruských útočných dronov a dve strely s plochou dráhou letu. Úrady v Kyjeve hlásia jednu obeť a viacero zranených. TASR informácie prevzala z agentúry AFP a webovej stránky denníka The Guardian.



Hovorca vzdušných síl ukrajinskej armády Jurij Ihnat to označil za úspešnú operáciu protivzdušnej obrany. "Bolo zničených 20 (dronov) Šáhid – všetky letiace boli zostrelené. Tiež boli zničené dve strely s plochou dráhou letu Kalibr," spresnil. Išlo už o tretiu noc útokov na Kyjev a ďalšie mestá v krajine po sebe, pripomína AFP.



Kyjevské úrady uviedli, že pri útoku dronmi na hlavné mesto prišla o život jedna osoba a najmenej štyri ďalšie utrpeli zranenia. Kyjevská vojenská správa hlásila masívny útok dronmi iránskej výroby Šáhid letiacich z rôznych smerov. Viacero z týchto dronov zostrelili vo vzdušnom priestore Kyjeva.



Padajúce trosky hlásili v piatich kyjevských štvrtiach a so zraneniami od črepín hospitalizovali 19-ročnú ženu a 23-ročného muža.



Šéf kyjevskej vojenskej správy Serhij Popko v aplikácii Telegram oznámil, že padajúce trosky spôsobili zranenia dvom osobám v Darnyckom rajóne na juhu Kyjeva. Nie je jasné, či ide o tie isté osoby, dodáva AFP.



Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že záchranári v Podiľskom rajóne našli jedno mŕtve telo. Tiež potvrdil hospitalizáciu dvoch osôb v Darnyckom rajóne.