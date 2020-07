Ukrajina hlási celkovo 1693 úmrtí na nový koronavírus

Kyjev 31. júla (TASR) - Ukrajina nahlásila do piatka 31. júla 69.884 laboratórne potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Za uplynulý deň pribudlo približne 1090 nových nakazených. Vyplýva to z údajov poskytovaných systémom na sledovanie koronavírusovej epidémie, ktorý spravuje Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny.



Za posledných 24 hodín bolo hlásených 20 úmrtí a 598 vyliečených, informovala v piatok tlačová agentúra Ukrinform.



Celkovo na Ukrajine od začiatku pandémie potvrdili 1693 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 spôsobovaným novým koronavírusom a 38.752 vyliečených.



Najvyšší počet nových prípadov nákazy koronavírusom za posledných 24 hodín zistili vo Ľvovskej oblasti (147), v Ivanofrankivskej oblasti (111) a meste Kyjev (110).



Ukrajina mala do 30. júla laboratórne potvrdených celkovo 68.794 prípadov ochorenia COVID-19, dodala informáciu agentúra Ukrinform.