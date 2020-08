Ukrajina hlási ďalší rekordný počet nových prípadov COVID-19

Kyjev 15. augusta (TASR) - Na Ukrajine zaznamenali do soboty rána 1847 prípadov ochorenia COVID-19 za jeden deň, čo je dosiaľ najvyšší počet prípadov nákazy novým koronavírusom v krajine za 24 hodín. V rovnakom čase sa 633 infikovaných vyliečilo a 33 zomrelo.



Vyplýva to z údajov Systému monitorovania epidémie koronavírusu, patriaceho pod ukrajinskú Radu pre národnú bezpečnosť a obranu (RNBO), informovala tlačová agentúra Interfax-Ukrajina.



"Rekordné" denné prírastky nových prípadov nákazy hlásia na Ukrajine už tretí deň po sebe, keď v piatok 14. augusta oznámili 1732 novoinfikovaných a vo štvrtok 13. augusta 1592 nových prípadov.



Celkový počet prípadov ochorenia COVID-19 od začiatku pandémie do sobotňajšieho rána dosiahol na Ukrajine 89.719, vyliečilo sa 47.430 ľudí a 2044 pacientov zomrelo. Aktívnych prípadov nákazy je v súčasnosti na Ukrajine 40.245, čo je o 1181 viac než v piatok.



Najväčší počet zistených prípadov nákazy evidujú za posledný deň v Charkovskej oblasti (254), v metropole Kyjev (232), ako aj v Černovickej (170) a Ľvovskej (166) oblasti.