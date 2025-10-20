< sekcia Zahraničie
Ukrajina hlási ďalšie útoky na uhoľnú baňu a energetické zariadenie
Ukrajinské vzdušné sily medzitým oznámili, že skupiny ruských bezpilotných lietadiel zaznamenali večer nad Sumskou, Černihivskou, Poltavskou a Charkovskou oblasťou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 20. októbra (TASR) - Rusko uskutočnilo v nedeľu útok na uhoľnú baňu v Dnepropetrovskej oblasti na Ukrajine, oznámila prevádzkujúca spoločnosť. V čase útoku bolo podľa nej pod zemou 192 baníkov, všetkých však bezpečne evakuovali. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
„Krátko pred začiatkom vykurovacej sezóny nepriateľ znova zasadil úder ukrajinskému energetickému odvetviu,“ uviedla spoločnosť DTEK. Išlo podľa nej o štvrtý útok veľkého rozsahu na uhoľné objekty tejto firmy za posledné dva mesiace. V sobotu hlásili v Dnepropetrovskej oblasti po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru prerušenie dodávok elektriny.
V Černihivskej oblasti na severe krajiny v nedeľu večer tamojší dodávateľ elektriny oznámil výpadok pre približne 55.000 ľudí po ďalšom ruskom útoku, ktorý podľa vyhlásenia spôsobil značné škody na nešpecifikovanom energetickom objekte v Koriukivskom okrese.
Ukrajinské vzdušné sily medzitým oznámili, že skupiny ruských bezpilotných lietadiel zaznamenali večer nad Sumskou, Černihivskou, Poltavskou a Charkovskou oblasťou. Ich ciele nemenovali. V častiach krajiny bol vyhlásený poplach pred leteckými útokmi.
„Krátko pred začiatkom vykurovacej sezóny nepriateľ znova zasadil úder ukrajinskému energetickému odvetviu,“ uviedla spoločnosť DTEK. Išlo podľa nej o štvrtý útok veľkého rozsahu na uhoľné objekty tejto firmy za posledné dva mesiace. V sobotu hlásili v Dnepropetrovskej oblasti po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru prerušenie dodávok elektriny.
V Černihivskej oblasti na severe krajiny v nedeľu večer tamojší dodávateľ elektriny oznámil výpadok pre približne 55.000 ľudí po ďalšom ruskom útoku, ktorý podľa vyhlásenia spôsobil značné škody na nešpecifikovanom energetickom objekte v Koriukivskom okrese.
Ukrajinské vzdušné sily medzitým oznámili, že skupiny ruských bezpilotných lietadiel zaznamenali večer nad Sumskou, Černihivskou, Poltavskou a Charkovskou oblasťou. Ich ciele nemenovali. V častiach krajiny bol vyhlásený poplach pred leteckými útokmi.