Ukrajina hlási pokles nových prípadov nákazy COVID-19

Kyjev 4. januára (TASR) - Na Ukrajine bolo za posledných 24 hodín laboratórnymi testami potvrdených ďalších 4158 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.



Podľa agentúry Ukrinform to na svojom konte na sociálnej sieti Facebook v pondelok oznámil ukrajinský minister zdravotníctva Maxym Stepanov. Dodal, že medzi pozitívne testovanými je 170 detí a 163 zdravotníckych pracovníkov.



Agentúra UNIAN poznamenala, že po novoročnom víkende klesol počet nových prípadov nákazy, pričom najnovšia bilancia denných prírastkov je najnižšia za posledné tri mesiace, od 5. októbra, keď bolo zistených 3774 prípadov nákazy chorobou COVID-19. Počty nakazených následne stúpali.



Za posledných 24 hodín bolo na Ukrajine podľa Stepanova vykonaných 13.128 testov. Z toho 11.021 boli PCR testy a zvyšných 2107 boli testy vykonané metódou ELISA, ktorá zisťuje prítomnosť protilátok.



Minister spresnil, že za posledný deň bolo hospitalizovaných ďalších 1526 ľudí. Dodal, že na Ukrajine je pre pacientov s koronavírusom vyčlenených 66.000 nemocničných lôžok, pričom 55.409 z nich je vybavených prívodom kyslíka.



Chorobe COVID-19 alebo súvisiacim komplikáciám podľahlo za posledných 24 hodín 73 ľudí, ale vyliečilo sa ďalších 4693 osôb.



Na základe rozhodnutia vlády na Ukrajine až do 28. februára platí núdzový stav. Karanténne opatrenia budú sprísnené od 8. do 24. januára.



Ukrajinské orgány minulý týždeň oznámili, že bola podpísaná dohoda o dodávkach viac ako 1,9 milióna dávok vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2 vyrobenej čínskou spoločnosťou SinoVac Biotech.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri informovaní o čínskej vakcíne dodal, že ukrajinské úrady rokujú o nákupe vakcín aj s ďalšími výrobcami. O ktoré konkrétne ide, Zelenskyj neuviedol.



Podľa agentúry AFP niektorí prokremeľskí politici na Ukrajine lobovali za to, aby Ukrajina nakúpila ruskú vakcínu Sputnik V. Ukrajinské zdravotnícke úrady ich však zatiaľ odmietli s odôvodnením, že Sputnik V ruské úrady zaregistrovali ešte pred ukončením klinických testov.