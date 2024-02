Ukrajina hlási ťažké boje západne od Avdijivky

Kyjev 29. februára (TASR) - Západne od ukrajinského mesta Avdijivka, ktoré je pod ruskou kontrolou, prebiehajú ťažké boje a ukrajinská armáda má problémy so stabilizáciou svojej obrannej línie, uviedol vo štvrtok hlavný veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Boje prebiehajú pozdĺž línie obcí Toneňke, Orlivka, Semenivka a Berdyči, napísal na sieti Telegram Olexandr Syrskyj, ktorý pricestoval do oblasti bojov, aby sa bližšie oboznámil so situáciou. Viacerých veliteľov ukrajinskej armády obvinil z nesprávnych rozhodnutí, ktoré priviedli ukrajinské jednotky do neľahkej situácie.



Moskovskí vojenskí korešpondenti ohlásili postup ruských jednotiek smerom k Orlivke a k Toneňke a Berdyči.



Ukrajinský generálny štáb potvrdil predchádzajúce správy ruských vojenských blogerov, podľa ktorých pri útoku v Olenivke v Doneckej oblasti zahynulo 19 ruských vojakov a ďalších 12 utrpelo zranenia.



Ukrajinské vzdušné sily tiež oznámili, že zostrelili ďalšie dve ruské stíhačky typu Su-34. Od pádu Avdijivky Ukrajinci zostrelili 12 lietadiel vrátane prieskumného lietadla ruskej armády. Agentúra DPA uvádza, že správy o zostrelených lietadlách nemožno nezávisle potvrdiť. Ruské letectvo však v poslednej dobe čoraz častejšie využíva kĺzavé bomby, ktoré zhadzuje z lietadiel pozdĺž frontu.



Ukrajinská armáda vo štvrtok potvrdila ďalší neúspech, keď ruská armáda odrazila pokus ukrajinských špeciálnych jednotiek o vylodenie na piesčine známej ako Tendrivská kosa v Čiernom mori, ktorá je pod kontrolou Rusov. Pri tejto misii zahynulo 25 ukrajinských vojakov.