< sekcia Zahraničie
Ukrajina hlási v druhý deň prímeria s Ruskom viacero zranených
Údaje ukrajinských vzdušných síl ukázali pokles ruských náletov bezpilotných lietadiel s dlhým doletom v porovnaní s obdobím pred prímerím, no ukrajinskí predstavitelia napriek tomu hlásili obete.
Autor TASR
Kyjev 10. mája (TASR) - Najmenej deväť ľudí utrpelo v nedeľu zranenia v dôsledku ruských útokov na Ukrajine - počas druhého dňa avizovaného trojdňového prímeria v bojoch s Ruskom, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prímerie oznámil americký prezident Donald Trump v ešte piatok s tým, že sa obe strany dohodli na zastavení všetkých „kinetických aktivít“ na obdobie troch dní so začiatkom v sobotu, ako aj na vzájomnej výmene väzňov v počte 1000 na každej strane.
Údaje ukrajinských vzdušných síl ukázali pokles ruských náletov bezpilotných lietadiel s dlhým doletom v porovnaní s obdobím pred prímerím, no ukrajinskí predstavitelia napriek tomu hlásili obete. V východnej Dnepropetrovskej oblasti zranili útoky ruských dronov trojročné dievčatko a 23-ročného záchranára, uviedol gubernátor oblasti Olexandr Hanža.
„Záchranári boli na ceste do obce Myrivska, aby pomohli miestnym obyvateľom, keď na ich hasičské a záchranárske vozidlo zaútočil nepriateľský dron,“ spresnil.
Ruské údery v južnej Chersonskej oblasti zranili štyroch ľudí vrátane 19-ročného mladíka a 53-ročného pracovníka mestského úradu, uviedli úrady, zatiaľ čo gubernátor susednej Mykolajivskej oblasti hlásil dvoch zranených pri útoku dronu na civilné vozidlo.
Dron zranil muža aj v južnej Záporožskej oblasti, uviedol tamojší gubernátor.
Ruské ministerstvo obrany v nedeľu medzitým obvinilo Ukrajinu zo „16 071 porušení prímeria“ počas 24-hodinového obdobia vrátane tisícov útokov dronmi.
Od ruskej invázie v roku 2022 si vojna na Ukrajine vyžiadala státisíce obetí a rozrástla sa do najsmrteľnejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny, píše AFP. Rozhovory o ukončení bojov sprostredkované USA vykazujú od februára, kedy Washington presunul pozornosť na svoju vojnu s Iránom, len malý pokrok.
Prímerie oznámil americký prezident Donald Trump v ešte piatok s tým, že sa obe strany dohodli na zastavení všetkých „kinetických aktivít“ na obdobie troch dní so začiatkom v sobotu, ako aj na vzájomnej výmene väzňov v počte 1000 na každej strane.
Údaje ukrajinských vzdušných síl ukázali pokles ruských náletov bezpilotných lietadiel s dlhým doletom v porovnaní s obdobím pred prímerím, no ukrajinskí predstavitelia napriek tomu hlásili obete. V východnej Dnepropetrovskej oblasti zranili útoky ruských dronov trojročné dievčatko a 23-ročného záchranára, uviedol gubernátor oblasti Olexandr Hanža.
„Záchranári boli na ceste do obce Myrivska, aby pomohli miestnym obyvateľom, keď na ich hasičské a záchranárske vozidlo zaútočil nepriateľský dron,“ spresnil.
Ruské údery v južnej Chersonskej oblasti zranili štyroch ľudí vrátane 19-ročného mladíka a 53-ročného pracovníka mestského úradu, uviedli úrady, zatiaľ čo gubernátor susednej Mykolajivskej oblasti hlásil dvoch zranených pri útoku dronu na civilné vozidlo.
Dron zranil muža aj v južnej Záporožskej oblasti, uviedol tamojší gubernátor.
Ruské ministerstvo obrany v nedeľu medzitým obvinilo Ukrajinu zo „16 071 porušení prímeria“ počas 24-hodinového obdobia vrátane tisícov útokov dronmi.
Od ruskej invázie v roku 2022 si vojna na Ukrajine vyžiadala státisíce obetí a rozrástla sa do najsmrteľnejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny, píše AFP. Rozhovory o ukončení bojov sprostredkované USA vykazujú od februára, kedy Washington presunul pozornosť na svoju vojnu s Iránom, len malý pokrok.