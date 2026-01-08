Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
< sekcia Zahraničie

Ukrajina hlási výpadky elektriny po ruských dronových útokoch

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa vojenského veliteľa Dnepropetrovskej oblasti Vladislava Gajvanenka bol pri ruskom útoku poškodený kritický energetický systém v regióne.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 8. januára (TASR) - Rozsiahly ruský dronový útok spôsobil výpadok elektrickej energie v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Tisíce ľudí tak zostali v stredu večer v mrazivých teplotách bez elektriny či kúrenia, uviedla štátna energetická spoločnosť Ukrenergo. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Nepriateľ uskutočnil masívny dronový útok na energetickú infraštruktúru vo viacerých regiónoch,“ informovala spoločnosť Ukrenergo v noci na stredu.

„V dôsledku toho väčšina spotrebiteľov v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti zostala bez elektrickej energie,“ dodal prevádzkovateľ.

Podľa vojenského veliteľa Dnepropetrovskej oblasti Vladislava Gajvanenka bol pri ruskom útoku poškodený kritický energetický systém v regióne. „Situácia je zložitá. Akonáhle to však bezpečnostné podmienky dovolia, energetici začnú s opravami,“ potvrdil na platforme Telegram.

V Záporožskej oblasti sa podarilo obnoviť dodávky elektrickej energie v „kľúčových zariadeniach“, ale väčšina spotrebiteľov bola podľa tamojšieho gubernátora Ivana Fedorova stále bez elektriny. „Nepretržite pracujeme na tom, aby sme čo najskôr obnovili dodávky elektriny všetkým spotrebiteľom,“ oznámil Fedorov a doplnil, že dodávky vody boli z väčšej časti obnovené.

Rovnako ako počas predchádzajúcich zím, aj v posledných týždňoch zintenzívnilo Rusko útoky na ukrajinské energetické zariadenia. Kyjev a jeho spojenci to považujú za zámernú stratégiu Moskvy, ktorej cieľom je podľa nich oslabiť civilné obyvateľstvo.

Ukrajina v reakcii na tieto kroky útočí na ruské ropné sklady a rafinérie v snahe zabrániť Moskve pokračovať v exportoch a vyvolať nedostatok paliva, vysvetľuje AFP.
.

Neprehliadnite

SNEH KOMPLIKUJE DOPRAVU: Košice vyhlásili prvý kalamitný stupeň

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie