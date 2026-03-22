Ukrajina hlási zintenzívnenie bojov a vyššie ruské straty na bojisku
Ruské ministerstvo obrany trvá na tom, že jeho jednotky naďalej postupujú pozdĺž frontovej línie.
Kyjev 21. marca (TASR) - Boje na východe Ukrajiny sa podľa správ generálneho štábu ukrajinskej armády v Kyjeve v uplynulých dňoch zintenzívnili, pričom ukrajinské ozbrojené sily zaznamenali vyššie straty na ruskej strane než za posledné týždne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ukrajinská armáda hlásila ťažké straty na strane Moskvy, pričom v správe uviedla, že za 24 hodín zahynulo alebo utrpelo zranenia 1240 ruských vojakov. Podľa hlásení sa útoky od utorka zintenzívnili, keďže v stredu informovali o 1710 zabitých ruských vojakoch. Čísla za štvrtok a piatok boli len o niečo nižšie.
Agentúra DPA pripomína, že štatistiky z bojiska nie je možné nezávisle overiť. Uvádzané čísla sa však v poslednom období výrazne zvýšili v porovnaní s predchádzajúci týždňami. Ťažisko bojov je podľa všetkého opäť pri meste Pokrovsk v priemyselnej oblasti Donbas, hoci žiadna zo strán zatiaľ nehlásila územné zisky, píše DPA.
Niektorí vojenskí pozorovatelia tvrdia, že údaje by mohli naznačovať, že Ukrajina odrazila počiatočnú fázu ruskej jarnej ofenzívy. Americký Inštitút pre výskum vojny (ISW) prišiel s opatrnejším hodnotením. Tvrdí, že ruské sily pravdepodobne podnikajú intenzívnejšie prieskumné útoky, pričom sa pripravujú na rozsiahlejšiu jarnú a letnú ofenzívu.
Ruské ministerstvo obrany trvá na tom, že jeho jednotky naďalej postupujú pozdĺž frontovej línie. Ruskí vojnoví blogeri ale pripúšťajú problémy na niektorých úsekoch frontu, ako je napríklad mesto Kupjansk na severe či Huľajpole na juhu.
