Pondelok 27. apríl 2026
Ukrajina hlási zintenzívnenie útokov Ruska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na východe Ukrajiny počas nedele hlásili celkovo 161 ozbrojených zrážok na frontovej línii.

Autor TASR
Kyjev 27. apríla (TASR) - Ruská armáda zintenzívnila svoje útoky na východe Ukrajiny, kde počas nedele hlásili celkovo 161 ozbrojených zrážok na frontovej línii, oznámil ukrajinský generálny štáb. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Väčšina útokov sa odohrala v oblasti meste Pokrovsk, kde evidovali 39 ruských operácií. Pri meste Huľajpole v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti sa podľa správy ruské jednotky pokúsili prelomiť ukrajinské pozície 24-krát a pri Kosťantynivke na okraji Donbasu hlásili 15 zrážok. Tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť.

Veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj v nedeľu na stretnutí s náčelníčkou generálneho štábu kanadských ozbrojených síl Jennie Carignanovou povedal, že ruské sily podnikajú intenzívnejšie ofenzívne snahy prakticky po celej frontovej línii.

Rusko vedie vojnu proti Ukrajine viac ako štyri roky a obsadilo počas nej takmer pätinu územia susednej krajiny. Na frontovej línii dochádza už mesiace sotva k nejakým posunom a ruské sily dosiahli len malé územné zisky za cenu veľkých strát, dodáva DPA.
Neprehliadnite

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok