Ukrajina hlásila po útokoch obete a Rusko výpadky elektriny
Autor TASR
Kyjev/Moskva 6. februára (TASR) - Po dvoch dňoch rokovaní o potenciálnom ukončení vojny pri ruských útokoch na Ukrajinu zomrelo niekoľko ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V Záporožskej oblasti zahynul manželský pár pri ruskom dronovom útoku na mesto Vilňansk, uviedol vedúci oblastnej vojenskej správy Ivan Fedorov. V osobitnom útoku na Záporožie utrpel zranenia 14-ročný chlapec a približne 12.000 domácností je bez elektriny.
V Dnepropetrovskej oblasti zahynul jeden muž a štyria ďalší utrpeli zranenia pri ruskom ostreľovaní, oznámila civilná obrana. Gubernátor Oleksandr Hanža ozrejmil, že Rusko útočilo dronmi a kĺzavými bombami.
Moskva hlásila v Belgorodskej oblasti rozsiahle škody na energetickej infraštruktúre. Tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov uviedol, že do piatku rána sa nepodarilo naplno obnoviť dodávky elektriny.
Niekoľko obcí v Brianskej oblasti zaznamenalo dočasný výpadok elektriny v dôsledku ukrajinských útokov, napísal gubernátor Alexander Bogomaz na platforme Telegram.
Ukrajina sa s podporou Západu bráni proti ruskej invázii už takmer štyri roky. V stredu a vo štvrtok sa konali mierové rokovania delegácií Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v Abú Zabí a pokračovať budú aj v nasledujúcich týždňoch, oznámil vo štvrtok hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov.
