Ukrajinský mobilný operátor oznámil hackerský útok na svoje služby

Kyjev 12. decembra (TASR) - Útok hackerov na najväčšieho ukrajinského mobilného operátora Kyivstar v utorok ráno spôsobil rozsiahle výpadky telefónneho signálu a internetu, informovala telekomunikačná spoločnosť. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Hackerský útok spôsobil technické poruchy, čo viedlo k dočasnej nedostupnosti mobilného spojenia a prístupu na internet, uviedla spoločnosť Kyivstar na Facebooku. Dodala, že dáta zákazníkov neboli ohrozené.



"Útok značne poškodil (IT) infraštruktúru, obmedzil prístup. Neboli sme schopní odraziť ho na virtuálnej úrovni, takže sme Kyivstar fyzicky zatvorili, aby sme zabránili prístupu nepriateľa," vysvetlil generálny riaditeľ Olexandr Komarov v štátnej televízii. "Je to pre nás výzva," dodal Kyivstar. Spoločnosť poskytuje služby pre 24,3 milióna mobilných užívateľov.



Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko už skôr hlásil "rozsiahle poruchy" siete spoločnosti Kyivstar, takže "mnoho zákazníkov" ostalo bez nich. Postihlo to aj iné sektory spoliehajúce sa na roaming.



Úrady v meste Sumy na severovýchode Ukrajiny povedali, že "dočasne nefungoval" výstražný systém pred leteckými útokmi.



Hovorca PrivatBanky Oleh Serha podľa internetovej televízie Hromadske oznámil, že čiastočne bolo narušené fungovanie ich pobočiek a platobných terminálov.



Jedna z najväčších bánk Ukrajiny, Monobank, informovala, že sa stala terčom "masívneho útoku DDoS". Na platforme Telegram to napísal jej spoluzakladateľ Oleh Horochovskyj.