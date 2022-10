Ukrajina: Hrozba ruského útoku z územia Bieloruska narastá

Kyjev 20. októbra (TASR) - Ukrajina vo štvrtok vyhlásila, že čoraz nepriateľskejšie vyjadrenia zo strany Minsku a Moskvy a vytvorenie takzvanej spoločnej bojovej skupiny zameranej na ochranu bieloruských hraníc naznačuje, že by sa ruské jednotky mohli pokúsiť zaútočiť na Ukrajinu aj z Bieloruska. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Agresívna rétorika vojenských a politických predstaviteľov Ruska a Bieloruska sa stupňuje," uviedol zástupca náčelníka ukrajinského generálneho štábu Olexij Hromov. Dodal, že "hrozba opätovného útoku ruských jednotiek zo severu narastá".



Podľa Hromova by sa mohla potenciálna ruská ofenzíva spustiť "smerom na západ od bieloruských hraníc, aby tak Rusko odstrihlo Ukrajinu od hlavných logistických tepien určených na dodávky zbraní a vojenského vybavenia" od západných spojencov.



Bieloruská tajná služba (KGB) vo štvrtok uviedla, že "každý deň zaznamenáva nárast spravodajskej činnosti z ukrajinského územia a takisto aj pokusy o narušenie bieloruského vzdušného priestoru".



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko minulý týždeň oznámil, že Minsk a Moskva nasadia na západných hraniciach jeho krajiny spoločnú bojovú operačnú skupinu, čo označil za reakciu na vyostrenie napätia.



Podľa údajov bieloruského ministerstva obrany začali do Bieloruska prví ruskí vojaci prichádzať v sobotu. Ich celkový počet by údajne nemal prekročiť 9000.



Nová spoločná vojenská skupina Ruska a Bieloruska vzbudila na Západe obavy, že by sa bieloruskí vojaci mohli pridať k ruským silám bojujúcim na Ukrajine.