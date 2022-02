Ukrajina i Francúzsko odsúdili rusko-bieloruské vojenské cvičenia

Prečítajte si aj: Rusko a Bielorusko začali druhú etapu spoločných manévrov



Kyjev 10. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu spoločné rusko-bieloruské manévre v blízkosti Ukrajinských hraníc označil za. Tieto vojenské cvičenia vo štvrtok odsúdilo aj Francúzsko, informuje agentúra AFP.uviedol Zelenskyj vo vyhlásení. Zároveň dodal, že Ukrajina máFrancúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian označil 10-dňové manévre, ktoré sa vo štvrtok začali v Bielorusku, zauviedol Le Drian.V Bielorusku sa vo štvrtok začali rusko-bieloruské vojenské cvičenia Spojenecké odhodlanie 2022, ktoré potrvajú do 20. februára. Tieto manévre sa podľa ruské ministerstva obrany konajú s cieľom preveriť úlohy spojené, ako aj sSpoločné cvičenia sa konajú v období krízy vo vzťahoch Ruska a Severoatlantickej aliancie (NATO). Spojené štáty, ďalší členovia NATO a západné krajiny obviňujú Rusko z toho, že nazhromaždilo v blízkosti ukrajinských hraníc svoje vojská a plánuje na ňu zaútočiť - a to aj z územia Bieloruska. Rusko tvrdenia o plánovanej invázii na Ukrajinu; od NATO a USA však žiada bezpečnostné záruky.Ruskí vojaci by podľa vyjadrení predstaviteľov ruskej armády, ako aj samotného Kremľa, mali po skončení cvičení opustiť územie Bieloruska, píše agentúra Interfax.