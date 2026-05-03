Ukrajina i Rusko hlásili nočné dronové útoky

Na tejto fotografii, ktorú poskytla ukrajinská záchranná služba, hasiči hasia požiar budovy po útoku ruského dronu v Odeskej oblasti na Ukrajine v sobotu 2. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev/Moskva 3. mája (TASR) - Ukrajina a Rusko na seba v noci na nedeľu znova vzájomne útočili dronmi. Už neskoro večer vyhlásili v ukrajinskej metropole Kyjev letecký poplach. Zasahovala protivzdušná obrana a nad mestom bolo podľa mediálnych správ počuť početné explózie. O možných dopadoch dronov, škodách alebo obetiach zatiaľ neboli k dispozícii informácie, píše TASR podľa agentúry DPA.

V ruskom hlavnom meste Moskva dočasne z bezpečnostných dôvodov pozastavili prevádzku na letiskách Vnukovo a Šeremetievo. Starosta Sergej Sobianin neskôr oznámil zostrelenie dvoch bezpilotných lietadiel.

Dočasne uzavreté bolo aj letisko Pulkovo v Petrohrade. Zostrelených bolo najmenej 59 dronov, informoval gubernátor okolitej Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko. V poslednom čase Ukrajina v tejto oblasti útočila na dôležité ruské rafinérie.

Rusko úrady taktiež zatiaľ neposkytli informácie o možných cieľoch ukrajinských dronov ani prípadných obetiach alebo škodách, dodala DPA.
