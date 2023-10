Kyjev identifikoval podozrivých, ktorí dali Rusku tip na útok v Hroze

Kyjev 11. októbra (TASR) - Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) identifikovala dve osoby podozrivé z toho, že Rusku poskytli informácie, ktoré viedli k minulotýždňovému raketovému útoku na dedinu Hroza v Charkovskej oblasti. Zahynulo pri ňom 55 ľudí, traja ďalší sú stále nezvestní. Informovala o tom britská stanica BBC.



Podľa SBU podozrivými sú dvaja pôvodom miestni muži - 30-ročný Volodymyr Mamon a jeho 23-ročný brat Dmytro -, ktorí po okupácii Charkovskej oblasti prešli na stranu proruských okupačných úradov.



Výmenou za to získali "posty" na oddelení vnútorných vecí vojensko-civilnej správy Charkovskej oblasti, uviedla SBU vo vyhlásení. Jeden z bratov sa stal vodičom, druhý inšpektorom dopravnej polície.



Po oslobodení obce Hroza ukrajinskou armádou obaja muži aj s rodinami utiekli do Ruskej federácie, kde podľa SBU "pokračovali v práci v prospech agresora".



V správe SBU sa píše, že bratia po svojom presťahovaní do Ruska pokračovali v komunikácii so sieťou informátorov, ktorú si vytvorili na území kontrolovanom Ukrajinou. "Pod rúškom priateľských rozhovorov" sa pýtali sa na rozmiestnenie ukrajinských jednotiek či hromadné akcie.



Vo vyhlásení SBU sa píše, že takto sa dostali k informácii o tom, že v Hroze sa uskutoční pohrebe jedného z padlých ukrajinských vojakov. Keď sa dozvedeli presný dátum a miesto, kde sa bude konať kar, odovzdali ich ruskej armáde.



SBU sa domnieva, že útok na kaviareň, kde sa po pohrebe stretli príbuzní a priatelia nebohého, bol vykonaný pomocou ruského raketového systému Iskander M.



Obaja muži sú teraz podozriví zo zosnovania vlastizrady a úmyselnej spolupráce s agresorským štátom, uviedol hovorca SBU s tým, že ukrajinská tajná služba sa teraz týchto mužov pokúša nájsť a postaviť ich pred súd.



Stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) minulý rok informovala, že Volodymyr Mamon počas okupácie jazdil na aute s proruským znakom "Z", rozvážal proviant ruským vojakom na kontrolných stanovištiach, raboval a pátral po ukrajinských vojakoch. V súčasnosti je na Ukrajine v neprítomnosti súdne stíhaný za vlastizradu.