Ukrajina informovala 31 krajín o ruských útokoch na ropovod Družba
Autor TASR
Kyjev 14. marca (TASR) — Ukrajinská štátna ropná a plynárenská spoločnosť Naftohaz spolu s ministerstvom zahraničných vecí zorganizovali v sobotu špeciálny brífing, na ktorom poskytli zástupcom zahraničných diplomatických misií komplexné materiály o útokoch ruských síl na infraštruktúru ropovodu Družba. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 31 štátov vrátane krajín skupiny G7 a európskych partnerov Ukrajiny. Na svojom facebookovom profile to oznámil predseda predstavenstva Naftohazu Serhij Koreckyj, informuje TASR na základe správy webu Ukrajinska pravda.
„Predstavili sme komplexné materiály o povahe útokov a ich následkoch vrátane fotografií a videí z miesta činu. Diplomatov sme tiež podrobne informovali o výzvach, ktoré riešia čelia naši kolegovia,“ povedal Koreckyj.
Zdôraznil, že obnova takejto infraštruktúry je zložitý technologický proces, ktorý si vyžaduje čas, špecializované vybavenie a prácu v podmienkach neustálych hrozieb opakovaných ruských útokov.
Naftohaz podľa Koreckého spolu s ministerstvom zahraničných vecí naďalej informuje zahraničných partnerov o dôsledkoch ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a o priebehu rekonštrukčných prác.
„Od začiatku invázie Rusko vykonalo viac ako 400 útokov na zariadenia skupiny Naftohaz. Len v roku 2026 bolo zaznamenaných viac ako 30 útokov,“ konštatoval Koreckyj.
Ropovodom Družba od 27. januára 2026 neprúdi ropa do Maďarska ani na Slovensko. Podľa Kyjeva bol ropovod poškodený pri ruskom útoku, zatiaľ čo maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania.
Na Ukrajinu pricestovala 11. marca maďarská delegácia s cieľom prešetriť stav ropovodu Družba, ktorú vedie Gábor Czepek, štátny tajomník maďarského ministerstva energetiky. Podľa Kyjeva však táto skupina nemá oficiálny štatút, pretože jej návšteva nebola vopred diplomaticky koordinovaná. Czepek v sobotu uviedol, že na stretnutí organizovanom Naftohazom bol aj maďarský veľvyslanec Antal Heizer a že jeho delegácia sa vracia do Budapešti „s výsledkami“.
Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó v sobotu podľa agentúry MTI povedal, že brífing pre veľvyslancov „je ďalším neúspechom pre Ukrajincov, ďalším potvrdením toho, že Ukrajinci držia ropovod Družba zatvorený výlučne z politických dôvodov, výlučne s úmyslom zasahovať do volieb v Maďarsku“.
