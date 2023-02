Ukrajina: Intenzívne boje okolo východného mesta Bachmut pokračujú

Kyjev 26. februára (TASR) - Situácia na fronte vo východoukrajinskom regióne Donbas je v nedeľu stále veľmi vážna a obe strany konfliktu poskytli protichodné informácie o vývoji bojov okolo mesta Bachmut. V správe to uviedla tlačová agentúra DPA.



Kým ruské zdroje vyhlásili dedinu Jahidne - ktorá leží v južnej časti cesty vedúcej do mesta Sloviansk a susedí s Bachmutom -, za dobytú, ukrajinský generálny štáb v nedeľu oznámil, že ruské útoky na dedinu odrazili.



Dobytie dediny Jahidne by ruským jednotkám otvorilo cestu k dobytiu dediny Chromove, cez ktorú prechádzajú zásoby pre ukrajinských vojakov v Bachmute.



Obe nepriateľské strany potvrdili boje okolo dediny Ivanivské, ktorá sa nachádza na ceste do mesta Kosťantynivka, západne od Bachmutu.