Ukrajina: Irán plánuje poslať Rusku sofistikované útočné drony Araš-2

Kyjev 2. novembra (TASR) - Ukrajinská vojenská tajná služba v utorok informovala, že Irán plánuje poslať do Ruska vyše 200 bojových dronov, vrátane typu Araš-2, ktorý podľa iránskej armády patrí k útočným dronom s najdlhším doletom na svete. TASR prevzala správu z portálu americkej televízie CNN.



Vojenská spravodajská služba Ukrajiny, patriaca pod ministerstvo obrany, uviedla, že "Irán plánuje na začiatku novembra poslať Ruskej federácii zásielku vyše 200 bojových dronov Šáhid-136, Mohádžir-6 a Araš-2".



Spravodajská služba na sociálnej sieti Telegram napísala, že bezpilotné lietadlá "budú doručené cez Kaspické more do prístavu Astrachán" na juhu európskej časti Ruska. Drony budú v rozobratom stave a na ruskom území "ich zmontujú, prefarbia a dajú na ne ruské označenia".



Ukrajinská tajná služba nespresnila zdroj informácií o dodávkach a CNN nemohla tieto detaily nezávisle overiť. Zhodujú sa však s informáciami nemenovanej západnej krajiny, ktorá dôkladne monitoruje iránsky program na vývoj zbraní. Podľa nich Teherán pripravuje veľkú zásielku dronov a balistických rakiet do Ruska.



Použitie dronov Araš-2 vo vojne Ruska na Ukrajine bude znamenať ďalšiu záťaž pre ukrajinskú protivzdušnú obranu.



Ukrajinské ozbrojené sily od 13. septembra zostrelili vyše 300 útočných dronov, ale desiatky ďalších zasiahli ciele a zničili životne dôležitú energetickú infraštruktúru.



Podľa CNN použitie dronov Araš-2 môže priniesť "veľkú zmenu" vo vojne na Ukrajine. Tento typ "dokáže niesť päťkrát viac výbušnín než Šáhid". Araš-2 má prúdový pohon, preto je oveľa rýchlejší a je ťažšie ho zostreliť, a zároveň má väčší dosah. Z fotografií, ktoré iránske štátne médiá označujú za dron Araš-2, však jasne vidieť, že má vzadu vrtuľu.