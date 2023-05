Ukrajina je členom Centra výnimočnosti NATO pre kybernetickú obranu

Tallinn 17. mája (TASR) — Ukrajina sa stala členom Centra výnimočnosti Severoatlantickej aliancie pre kybernetickú obranu (CCDCOE), ktoré sídli v estónskom Tallinne, oznámilo v stredu CCDCOE. Kyjev v tejto súvislosti uviedol, že ide o "krok na ceste" k členstvu v NATO. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Okrem Ukrajiny sa členmi CCDCOE stali aj Island, Írsko a Japonsko.



"Mimoriadnu radosť máme hlavne z toho, že tu s nami vidíme Ukrajinu," uviedol vo vyhlásení CCDCOE estónsky minister obrany Hanno Pevkur. "Poskytuje to jedinečnú príležitosť prispievať k obrane Ukrajiny v brutálnej ruskej vojne a zároveň sa poučiť z priebehu kybernetického boja s cieľom zlepšiť kybernetickú bezpečnosť pre všetkých členov," povedal.



Ukrajinská veľvyslankyňa v Estónsku Mariana Becaová vstup jej krajiny do CCDCOE vyzdvihla ako "dôležitý krok na ceste Ukrajiny k vstupu do NATO".



CCDCOE bolo založené v roku 2008 - okrem členských krajín NATO je jeho súčasťou ďalších osem štátov. Dátoví experti z celej Európy a Spojených štátov v CCDCOE pracujú na ochrane informačných sietí NATO.