Ukrajina je v defenzíve počas druhého výročia ruskej vojnovej agresie

Kyjev 24. februára (TASR) - Ukrajina si v sobotu pripomína druhé výročie ruskej invázie. Priamo do Kyjeva prišli svoju solidaritu vyjadriť šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, talianska premiérka Giorgia Meloniová a premiéri Belgicka a Kanady, Alexander De Croo a Justin Trudeau. TASR informuje podľa agentúr AFP a AP.



Do tretieho roka bojov proti agresorovi vstupuje Ukrajina oslabená nedostatkom západnej pomoci, zatiaľ čo Rusko je povzbudené miernymi úspechmi na bojisku.



"Som v Kyjeve, aby som si pripomenula druhé výročie ruskej vojny proti Ukrajine a oslávila mimoriadny odpor ukrajinského ľudu. Viac ako kedykoľvek predtým pevne stojíme pri Ukrajine.... Až kým nebude krajina konečne slobodná,“ napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X.



Štvorica zahraničných politikov bude rokovať s prezidentom Volodymyrom Zelenským a spoločne si uctia pamiatku padlých ukrajinských vojakov. Zelenskyj bude cez videokonferenciu hovoriť aj s lídrami skupiny vyspelých štátov G7.



Ruská armáda si zabezpečuje svoje pozície prechodom hospodárstva krajiny na vojnovú výrobu, zatiaľ čo ukrajinské jednotky majú problémy z dostatkom vojakov a západnej munície pre delostrelectvo a protivzdušnú obranu. Prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok povedal, že rozhodnutia o dodávkach zbraní musia byť "prioritou".



Ukrajinská armáda sa po niekoľkomesačných bojoch stiahla z východoukrajinskej Avdijivky. Ide o najväčšiu zmenu na fronte od mája 2023, keď Rusi po dlhých krvavých bojoch dobyli Bachmut.



Žiadna z bojujúcich strán nezverejňuje údaje vojenských obetí a zranených, pričom obe tvrdia, že spôsobili druhej strane obrovské straty. V auguste 2023 denník The New York Times citoval americké zdroje, podľa ktorých boli vojenské straty Ukrajiny 70.000 mŕtvych a 100.000 až 120.000 zranených.



Podľa uniknutých správ amerických spravodajských služieb z decembra bolo 315.000 ruských vojakov zabitých alebo zranených. Ruský minister obrany Sergej Šojgu navštívil moskovské sily na okupovanej Ukrajine, uviedla armáda v sobotu s tým, že "pokiaľ ide o pomer síl, výhoda je na našej strane".